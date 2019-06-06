Михаил Боярский попал под прицел молодой певицы
Певица согласилась на участие в игре. Ее противником стал рэпер Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган. Цель конкурса – заработать как можно больше баллов. В последнем раунде было два вариантра задания: либо позвонить с непристойностями какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание.
Наказание называлось "Леонтьев и плод". Монеточка должна была, причмокивая, есть банан в то время, как ее оппонент обматывал бы ее лицо тонким скотчем. Девушку эта идея повергла в шок и она выбрала второй вариант.
Ей необходимо было позвонить Михаилу Боярскому и, представившись, произнести текст в трубку. "Михаил Сергеевич, хотела сказать, что очень вас люблю! Вы прекрасно выглядите! Уверена, что ваша шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит! Комплимент от души", - процитировала задание певица.
Гырдымова с трудом подавила неловкость и смущение. Ведущий напомнил, что у нее всегда есть выбор.
"Ладно, если выбирать между двух этих зол, я лучше позвоню", – заявила исполнительница.
Трубку взяла неизвестная женщина. Лиза попросила к телефону Боярского, заявив, что хочет обсудить творческие вопросы. Когда актер взял трубку, Монеточка выпалила весь текст на одном дыхании. После услышанного Михаил Сергеевич вежливо поблагодарил девушку за комплимент.
Отметим, Лиза стала гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнительница и Джиган боролись за главный приз: пять тысяч рублей.
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