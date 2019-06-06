Популярный певец спас Валерию от публичного позора
Рэпер согласился на участие в игре. Его противником стала исполнительница Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Цель конкурса – заработать как можно больше баллов. Для этого каждый из участников должен либо написать непристойный комментарий под фото какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание.
Перед Джиганом встал непростой выбор: положить через жесткие губки на 10 секунд ректальную свечку или написать гадость под постом в Instagram певице Валерии.
"Дорогуша, единственный континент, который может уместить твое самомнение – это зад Анны Седоковой", – с округленными глазами процитировал задание артист.
Из двух зол Джиган предпочел засунуть свечку в рот. Он обосновал это тем, что ему лень печатать такой длинный комментарий.
Звезда без проблем выполнил задание. Он добавил, что ощущение, как после гигиенической помады.
"Поздравляю, ну губах не будет никакого варикозика", – пошутил ведущий.
Отметим, Денис стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнитель и Монеточка боролись за главный приз: пять тысяч рублей.
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