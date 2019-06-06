Дмитрий певцов рассказал о неожиданной гибели сына
Актер сделал громкое заявление: он был плохим отцом. У него не было никакого желания общаться с сыном. "И он прекрасно это чувствовал в более взрослом возрасте, даже когда поступил в институт", – поделился Дмитрий.
Со временем у родителя и наследника все-такие появились общие темы. Они даже начали вместе сниматься в кино. Этому поспособствовала жена Певцова-старшего Ольга Дроздова. Она всерьез угрожала мужу разводом, если он не наладит отношения с Даниилом.
По словам отца, парень был крайне талантливым и с сильным характером. Один монах, увидев Даниила в на экране сказал, что душа молодого человека созрела для Царствия Божия, как сообщает ТВ Центр.
"22 года ему хватило для того, чтобы душа его созрела, то есть на земле ему было нечего делать, здесь, он всё сделал", – считает Певцов.
Звезда признался, что после смерти наследника потерял смысл жизни. Даже его супруга не могла помочь ему придти в себя, поэтому он обратился за помощью к Всевышнему. Вера помогла Дмитрию пережить эту трагедию.
Напомним, Певцов-младший трагически погиб в ночь на 26 августа 2012 года. После веселой вечеринки он со своими друзьями поехал на квартиру к одной из девушек. Там он вышел на балкон, где потерял равновесие. Парень упал с третьего этажа. Он пролежал в коме 9 дней, после чего скончался.
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