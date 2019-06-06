Хлебнул прямо из бутылки: шокирующие подробности отравления Алибасова
По словам наследника звезды, бытовой химикат не был налит в стакан, как говорили ранее. Продюсер хлебнул прямо из бутылки.
"Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, то это пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно", – шокирующими подробностями сын знаменитости поделился с Telegram-каналом Super.ru.
Почему средство оказалось не на своем месте, Алибасов-младший не знает. По его словам, мотивов вредить основателю "На-На" ни у кого нет.
Напомним, в ночь на 5 июня продюсер Бари Алибасов был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Шоумен отравился бытовой химией. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое. Бари Алибасов получил серьезные ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Следующие три дня медики планируют продолжать терапию и наблюдать за состоянием шоумена. После, при необходимости, ему сделают операцию.
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