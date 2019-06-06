"Порванную" Собчак сняли после аварии на МКАД
На анонсирующую пресс-конференцию премии Ксения Анатольевна пришла позже всех. "Небольшая авария на МКАД", – пояснила она коллегам и репортерам, не уточнив, правда, с чьем участием.
"Это ты специально опоздала, чтобы нам свои порванные штаны показать", – съязвил Максим Галкин, который 7 июня станет соведущим на церемонии.
"Ксения Анатольевна, вы очень остры на язык, можете приложить так, что мало не покажется", – похвалили Собчак журналисты. "Я же не специально, – улыбнулась Собчак. – Я никогда не думаю о том, чтобы поймать хайп или что-то еще, просто как-то все само собой получается, органично из меня льется".
Перед репортерами Собчак появилась в модных порванных джинсах на шнуровке и черной футболке. А вот для самой церемонии она готовит несколько платьев, чтобы менять их во время вечера.
Кстати, никаких сногсшибательных требований к организаторам церемонии Собчак в этот раз не предъявляла. Хотя несколько лет назад все обсуждали заказанный ею белый стол для визажиста и парикмахера, красный планшет, отдельную оборудованную детскую комнату для сына Платона – площадью не менее 30 квадратных метров, смежную с ее гримерной, дорогостоящие блюда из лучших ресторанов Москвы (роллы с хумусом, индейка, приготовленная по технологии су-вид, салат с киноа, безглютеновый хлеб). "Это было просто шуткой, – пояснила Собчак. – Хотя сегодня, когда меня приглашают вести мероприятия, организаторы часто удивляются, что я ничего такого не прошу".
В этом году церемония под названием "Музыка объединяет", поставленная Олегом Бондарчуком, по размаху затмит все, что было прежде. На сцене появится самолет в натуральную величину, будет дополненная реакция, голограммы. Ну и, конечно, суперзвезды российской эстрады на сцене – Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и многие другие.
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