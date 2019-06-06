"Порванную" Собчак сняли после аварии на МКАД

В этом году Ксения Собчак станет ведущей премии МУЗ ТВ десятый раз. Впервые она выступила в этой роли в 2007 году, и ее остроумный конферанс очень всем понравился! На церемонии, которая состоится 7 июня в ДС "Мегаспорт", Ксюша снова обещает удивить.

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