"Сплошной секс!": Каменских предложили сняться в порно
Эротизма на странице Насти Каменских в Instagram чересчур много, решили подписчики. Полуобнаженная артистка их, судя по всему, утомила. Особенно не понравилась фанатам последняя фотография.
Настя Каменских позирует под душем. Полную грудь певица прикрывает руками – но чувственности снимка это не умаляет. "Быть вместе в своем собственном мире... Магия любви", – подписала фото артистка.
Для женской части аудитории Насти Каменских это оказалось уже слишком. Певице напомнили, что она вообще-то недавно вышла замуж – и при этом продолжает завлекать других мужчин. Фотографии в микроблоге подписчики назвали пошлыми. И предложили артистке радикальный выход.
"Сплошной секс! Может, вы порно снимете и выложите?" – пишут пользователи.
Поводом для такого предложения стала не только последняя фотография. На днях Настя Каменских поделилась видео. На записи певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке. А муж Потап нежно обнимает ее сзади и целует. Еще раньше Настя опубликовала целую серию снимков в эротичных купальниках, демонстрируя фигуру во всех ракурсах. Поклонники так вдохновились, что сравнили ее пятую точку с попой Ким Кардашьян.
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