Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года
Ксения Собчак выложила в Instagram новый пост. У подписчиков от такой дерзости глаза на лоб полезли.
Фотоколлаж был сделан подписчиками в честь программы "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс". В нижней части за столом сидит Ксения Собчак в компании пяти девушек, а в верхней размещена картина Леонардо да Винчи "Тайна вечеря".
Материал дополняется.
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