Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания
Шоумен, который находится в НИИ имени Склифосовского, пересмотрел некоторые свои решения. Судя по всему, Бари Алибасов понял, что погорячился, определяясь с наследниками.
Музыкальный продюсер решил оставить недвижимость, в том числе знаменитые апартаменты в Мерзляковском переулке, своему сыну, Бари Алибасову – младшему. "Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая", – уточняет Telegram-канал "Только никому…"
Предыдущее завещание Бари Алибасов составил еще в 2013 году. Тогда он посещал офис нотариуса вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным. Журналисты каким-то образом узнали о намерении звезды и сняли все на видео. Создатель группы "На-На" даже интересовался, кто "слил" информацию прессе.
В тот день, семь лет назад, кусок от пирога Алибасова смог отщипнуть и Жорин. В личном Twitter-аккаунте защитник написал, что в завещании, которое было тогда составлено, от тоже упоминается. Теперь, судя по всему, Бари Алибасов решил выкинуть чужих людей из списка претендентов на наследство.
Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер случайно выпил средство для промывки труб. Он перепутал химикаты с водой и отравился. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.
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