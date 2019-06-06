Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 6 июня
Лента новостей
15:26
5 плохих привычек, которые вредят браку
15:07
SberCloud и NVIDIA договорились о создании искусственного интеллекта
15:06
Обновленные внедорожники INFINITI: трое из ларца
14:46
На Урале ребенок погиб в лагере из-за недосмотра вожатой
14:31
Москвичи из последних сил спасаются от 30-градусной жары
14:25
ФАН заявил о спланированной заранее гибели российских журналистов в ЦАР
14:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по SMM
13:28
Группа NCT 127 едет в Россию
13:28
В Москве пройдет премьера драматического мюзикла "Хищники"
13:25
Народ проигнорировал бегущего по Питеру Саркози (видео)
13:15
В Москве прошла необычная выставка-презентация Фонда защиты детей и мам
12:54
Трампу поставили диагноз после возмутительной выходки
12:39
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
11:42
"Меню всегда составляют со специалистами": как кормят московских школьников
11:30
Накачанного обезболивающими Алибасова готовят к операции
11:28
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
11:20
"Всех обломал": наследники заговорили о завещании Бари Алибасова
11:00
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии
10:51
Брежнева набросилась на Малахова после вестей об измене Меладзе
10:46
Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного
10:21
Малышева отправила на свалку женщин после 50-ти
10:14
Певица Нюша впервые показала фото дочери
10:10
Поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов
09:55
Сестра Быстрицкой уничтожила ушлую помощницу артистки
09:43
"Предательство!": Порошенко пошел в атаку на Зеленского
09:13
Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске
09:03
Резко помолодевшую Повалий перестали узнавать
08:47
Представитель опроверг данные о коме Алибасова
08:16
"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк
08:09
Бросившуюся на помощь Собчак ударили в спину
06:34
Жену Трампа уличили в подражании Маркл
04:11
"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой
02:15
Любовь к макаронам с сосисками признали опасной
00:04
"Давно пора": очередной участник заявил о своем уходе с "Дома-2" (видео)
23:35
Роскошная Нетребко потрясла Кремль
22:01
"Осложнения со стороны почек": Алибасову поставили жуткий диагноз
21:45
В работе Mail.ru произошел сбой
21:38
Злобные украинцы пришли в ярость из-за заявления Валерии
21:26
Разведенного Джигарханяна ткнули носом в грязное белье на Первом канале
21:10
"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
20:33
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" обольстил несовершеннолетнюю
20:14
Абдулова срочно госпитализировали в Москве
19:41
Грузчик столичного аэропорта похитил тысячу долларов из чемодана пассажира
19:15
"Мужчина, а не мальчик": Лазарев сразил кардинальной сменой имиджа
18:52
"Муж и жена": Серябкина явилась в сопровождении Фадеева
18:36
В Москве загорелся дата-центр
18:09
Зеленский настраивает Лукашенко против России
17:58
Алибасов не может говорить после большой потери крови
17:54
Прервавшая матч модель горько поплатилась
17:12
"Только для молодых!": Табаков проехался по постаревшей Собчак
17:11
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
17:09
Пострадавшие вкладчики "Югры" начали получать деньги
16:56
Мэр Омска упала в большую лужу (видео)
16:47
"У всех свои комплексы": Нюша ответила на обвинения экс-возлюбленного Егора Крида
16:36
Дайнеко сверкнула трусами на конкурсе красоты
16:29
В Москве неизвестные расстреляли мужчину
16:13
Любящего экзотические утехи Панина отправили отбеливать "рабочее место"
16:06
"Надоело!": Певцов пришел в бешенство из-за нахальных поклонников
15:57
Беременная невеста Тимати показала подросший живот
15:52
На могилу Началовой плюнули с криком: "Алкоголичка и блудница"
15:30
Каменских показала интимное видео с мужем
15:25
"Вцепиться ей в голову": экс-жена Меладзе о разговоре с Джанабаевой
15:21
"Затаила обиду": Бородину и Бузову столкнули лбами
15:18
В Башкирии в аварии пострадали два человека
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июня 2019 года
14:53
Слуга Ротшильда: Зеленский превратил Украину в разменную монету
14:43
Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова
14:40
Под Москвой байкер погиб из-за кошки
14:23
В Карелии ребенок отрубил брату три пальца
14:15
Кровь, трусы и Иисус: дикий клип "Ленинграда" взбесил народ
14:07
"Пострадала психика": бывшая рассказала о неадекватном поведении Андрея Губина
13:53
Роналду вышел сухим из воды после скандала с изнасилованием
13:47
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
13:37
"Люблю, умею, практикую": Билан высказался о наличии в его жизни секса и романтики
13:34
Обе руки в гипсе: в семье Ротару случилось страшное
13:27
Советские дворовые игры помогут сэкономить на психологах
13:16
Как Цой и Тальков: почему россияне создали культ вокруг Началовой
13:02
Необходимо расследование: в отравлении Алибасова подозревают Шукшиных
12:57
Скабеева оправдалась за грязный скандал в эфире канала "Россия 1"
12:40
"Свинячьи лица": взбешенная Бородина публично унизила завистниц
12:35
Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности из-за погоды
12:32
Орбакайте добила севшего в лужу Малахова
12:19
Кабаева раскрыла имя ребенка
12:14
"Выкручивать руки": Зеленского толкают на шантаж России
12:13
"С этим бороться невозможно": Газманов откровенно о серьезной зависимости детей
12:09
Head&Shoulders анонсировал революционные изменения в области ухода за кожей головы
12:06
Ясновидящая предупредила Борисову о смертельной опасности
11:46
Названы самые грязные регионы России
11:44
Николай Фоменко искупал зрительницу в деньгах
11:34
Жену Познера заставили искать наркотики для известной певицы
11:32
Опозоренного Порошенко ждет новое унижение
11:25
"Это не про меня": Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе
11:03
Из-за Малышевой: Сябитовой потребовалась помощь врача
10:56
Шашлыки из фекалий: россиян кормят коктейлем из бактерий
10:51
Самолюбивого Лукашенко загнали в яму
10:28
Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова
10:23
Есть пострадавшие: на съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв
10:21
Боня рассказала о своей беременности
09:40
Уличенный в наглом обмане Тимати нелепо оправдался
09:35
Отдыхающей дочери Началовой пришлось сменить отель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дмитрий Саблин: Севастополь нуждается в единстве власти
52-летняя Штурм оголилась и заявила о девственности
Казахстан отправит молодые таланты в Международный симфонический оркестр
Приближающийся к Москве самолет готовится к экстренной посадке во Внуково
"Началова смотрит с небес и радуется": Исаева рассказала о судьбе дочери
"Целительную" могилу Началовой признали опасной
Шоу-бизнес

Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Основателя группы "На-На" посетил нотариус. Бари Алибасов передал ему новое завещание.
прочитано 5001 раз

Шоумен, который находится в НИИ имени Склифосовского, пересмотрел некоторые свои решения. Судя по всему, Бари Алибасов понял, что погорячился, определяясь с наследниками.

ПО ТЕМЕ

Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова

Кому выгодны новости о смерти Алибасова

Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Музыкальный продюсер решил оставить недвижимость, в том числе знаменитые апартаменты в Мерзляковском переулке, своему сыну, Бари Алибасову – младшему. "Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 квадратных метров каждая", – уточняет Telegram-канал "Только никому…"

Предыдущее завещание Бари Алибасов составил еще в 2013 году. Тогда он посещал офис нотариуса вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным. Журналисты каким-то образом узнали о намерении звезды и сняли все на видео. Создатель группы "На-На" даже интересовался, кто "слил" информацию прессе.

В тот день, семь лет назад, кусок от пирога Алибасова смог отщипнуть и Жорин. В личном Twitter-аккаунте защитник написал, что в завещании, которое было тогда составлено, от тоже упоминается. Теперь, судя по всему, Бари Алибасов решил выкинуть чужих людей из списка претендентов на наследство.  

Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер случайно выпил средство для промывки труб. Он перепутал химикаты с водой и отравился. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.

Автор: Руслана Алексеева6 июня 2019, 14:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Немало отписал наследства своей жене Шукшиной, молодец ! Жалко,что потом это все достанется ее непутевым внукам!!!
Гость
Ответить
Шукшиным надо срочно помириться со своей матерью и бабушкой. Алибасов ведь и ей кусок оставляет.
Гость
Ответить
Гость
ну очень все странно..как мог взрослый человек выпить стакан!!!! отравы... Покушение?
у меня сосед так уксус с похмела выпил думал водка
Гость
Ответить
Гость
ну очень все странно..как мог взрослый человек выпить стакан!!!! отравы... Покушение?
перепил
Гость
Ответить
ну очень все странно..как мог взрослый человек выпить стакан!!!! отравы... Покушение?
1

Популярные темы форума

Политика

"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

Порванную Собчак сняли после аварии на МКАДе
"Сплошной секс!": Каменских предложили сняться в порно
Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания
Пугачева указала Галкину на паразитов

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Шоу-бизнес

"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой

Безобидная шутка переросла в настоящий бунт

Шоу-бизнес

Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске

Шоумен столкнулся со сложным выбором
Шоу-бизнес

Представитель опроверг данные о коме Алибасова

Шоумен находится в реанимации
Шоу-бизнес

Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова

Шоумен поддержит коллегу

Гороскоп

У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить

Фоторепортажи

Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru