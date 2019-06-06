Малахова шокировали грязными признаниями
Разыгрывать Андрея Малахова выпало Монеточке. Певица вытащила карточку с именем звезды. А затем и задание – комментарий, который ей предстояло написать под последним постом шоумена в соцсети.
Комментарий, как обычно в этой программе, был провокационным. "Как ты борешься с медвежьей болезнью? Я уже устала перед каждым концертом менять трусы. Затерла там все бумагой до крови", – должна была написать Монеточка Андрею.
За отказ грозило наказание. На карточке, которая досталась певице, значилось: "Коррекция контура. Увеличить губы пылесосом. 1 раз 30 секунд".
В студию уже доставили и пылесос – ведущий уверял, что его предварительно прокипятили. Тем не менее Монеточка решила, что это небезопасно, и лучше навлечь на себя гнев Малахова.
Певица отметила, что не посещает модные тусовки, с шоуменом не встречалась. Она решила, что Андрей Малахов – человек с юмором и шутку поймет. "Я бесстрашно пишу? Или нужно немного смятения, сомнения?" - спросила Монеточка ведущего. Тот на всякий случай пояснил, что медвежья болезнь – это непроизвольная дефекация.
Монеточка пришла к выводу, что в этом нет ничего такого, что задело бы Андрея Малахова. Наказания артистка решила избежать – увеличенные губы ей ни к чему. Реакция шоумена на комментарий пока не известна.
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