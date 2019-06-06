Борисова в "сухом срыве" влезла в скандал Галкина и Малахова

Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие. Дана Борисова рассказала, что ее поддерживает Андрей Малахов.

В личном Instagram знаменитость опубликовала большой пост. Дана Борисова отметила, что ее состояние близко к депрессивному.

"😻🔥❤Вы не поверите ,но я снова практически в сухом срыве 🙈🙈🙈Что то накатило последние 2 недели, жуткая апатия ,ни до чего, если честно 😏Отснялась и домой ,в норку ,и так по кругу😉Похудела на 4 кг, хотя вообще не сидела ни на какой диете ,просто кусок в горло не лезет 🍖🍗 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

После Дана отметила, что на съемках у Малахова сидела, уставившись в одну точку, и не слышала порой вопросы, которые ей задавали. Андрей, по ее словам, сразу заметил, что с ней что-то не так, и проявил участие. Шоумен позвонил звезде, и они поговорили по душам.

"Сказал, что мне необходимо сменить обстановку, СПАСИБО ❤❤❤, не обращай внимание на наезды семьи Галкиных и Пугачевых 👍Ты Журналист и ведущий номер 1, и это даже не обсуждается 👏👏👏", – заявила Дана Борисова.

Добавим, что телеведущая упомянула Максима Галкина и Аллу Пугачеву в связи с недавним скандалом. Журнал, где Андрей Малахов работает главным редактором, написал, что чета строит трехэтажный особняк на Кипре. Якобы на возведение дома уже потрачено более двух миллионов евро. Галкин отреагировал на публикацию гневным постом в соцсетях и опроверг эту информацию. Многие звезды поддержали супруга Примадонны.