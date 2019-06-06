Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова
Разин сообщил журналистам, что готов организовать сбор средств на лечение Алибасова. Андрей отметил, что сделает для Бари Каримовича все возможное.
"Мы сегодня готовы призвать всех музыкантов, всех артистов на помощь величайшему, одному из главных продюсеров Советского Союза и Российской Федерации и сделать все возможное, чтобы Бари поправился и был жив", – рассказал Андрей Разин.
По словам основателя группы "Ласковый май", в 2011 году он уже участвовал в судьбе Бари Алибасова. Тогда у продюсера сгорела квартира в центре Москвы. Разин инициировал сбор денег. Удалось собрать неплохую сумму.
"Группа "Ласковый май" тогда перечислила на помощь ему 150 тысяч", – заметил друг Бари Алибасова. В какой валюте были переданы средства, шоумен не уточнил. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Продюсер группы "На-На" случайно выпил средство для промывки труб. Он перепутал средство с водой и отравился. Сейчас состояние знаменитости оценивается как тяжелое. Бари Алибасов получил серьезные поражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.
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