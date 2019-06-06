Собчак хорошенько вмазали за деление людей на "благородных" и "дворняг"
В Instagram теледива поделила людей на "благородных" и "дворняг". Звезда сравнила всех, кто льет грязь на когда-то близких людей, с одним из персонажей Михаила Булгакова.
"Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит ,что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу чтобы ты смеялась и веселилась,просто не со мной." Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот,лить грязь на того,кто когда-то ,пусть в прошлом , был тебе близок -верный признак "Шарикова". А вы как думаете (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?" – написала Ксения Собчак.
В комментариях под публикацией появилась адвокат Катя Гордон. Она назвала Ксению Собчак старой и некрасивой неудачницей.
"Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая. Я смогла. А ты?" – вмазала Гордон теледиве.
Отметим, что Ксения Собчак на этот выпад пока не ответила. В соцсетях светской львицы тишина – возможно, с комментарием юриста она еще не ознакомилась.
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