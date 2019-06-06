Кому выгодны новости о смерти Алибасова
Обыватели задались вопросом: кому выгодно раньше времени "хоронить" шоумена? Его представитель Вадим Горжанкин говорил журналистам, что весть о кончине распространилась через Telegram-каналы. Вероятно, администрация паблика хотела, как сейчас модно говорить, словить хайп на беде Бари Алибасова: получить больше упоминаний в прессе, заработать просмотры и лайки.
Не чураются пользователи Сети и конспирологических теорий. Поговаривают, что продюсер здоров как бык, просто затеял сложную пиар-кампанию. Якобы на носу большой концерт группы "На-На" в Москве, поэтому надо напомнить о себе и подстегнуть продажу билетов.
Пользователи Сети обратили внимание на то, как часто солисты прославленного коллектива комментируют состояние Алибасова. Вчера ответ перед прессой держал Владимир Политов, сегодня поклонников информирует Владимир Левкин.
Между тем преданные фанаты отметают любые предположения о пиаре. Выставлять себя умершим – последнее дело.
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов якобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эту информацию быстро опровергли.
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