Накачанного обезболивающими Алибасова готовят к операции
Артист отметил, что врачи планируют выждать какое-то время, прежде чем укладывать знаменитость на хирургический стол. Пока Бари Алибасова накачивают обезболивающими.
"Надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - цитирует Левкина АГН "Москва".
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер "На-На" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, пишет НСН.
Бари Алибасов получил серьезные поражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Из-за этого продюсер не может говорить. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов якобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эту информацию быстро опровергли.
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