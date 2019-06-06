"Всех обломал": наследники заговорили о завещании Бари Алибасова
В личном Twitter-аккаунте защитник Сергей Жорин сообщил, что в случае смерти знаменитости сможет претендовать на некую часть его имущества. Об этом Бари Алибасов позаботился еще в 2013 году.
"Семь лет назад Алибасов написал завещание, в котором назвал и меня. Наследники взволнованы, но, похоже, Бари в этот раз всех обломал", – написал Жорин.
Этот твит юрист сделал после того, как нашел старый пост Алибасова в той же соцсети. В нем продюсер группы "На-На" говорил, что вместе с Жориным был у нотариуса, писал завещание. Журналисты каким-то образом выследили их и сняли на видео. Шоумен отмечал, что папарацци сработали очень грамотно, как в США. Алибасову стало интересно, кто же их "сдал".
7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 июня 2019 г.
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Звезда перепутала жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравилась. Продюсер "На-На" находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов якобы впал в кому – у него обострились хронические заболевания. Однако эту информацию быстро опровергли.
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