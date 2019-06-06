Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного
Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром 6 июня. У него случился обморок, пришлось срочно вызвать скорую.
После осмотра артиста экстренно госпитализировали. По имеющимся данным, Панкратов-Черный все еще находится без сознания.
У известного актера резко упало давление – до критического минимума. Он находится в реанимации, передает Telegram-канал Mash.
Напомним, в апреле 2019 года Панкратов-Черный стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. 69-летний актер попросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.
У знаменитости было выкуплено место в бизнес-классе. Любимца публики выпроводили из самолета за "неадекватное поведение". Панкратов-Черный утверждает, что вел себя нормально.
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