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Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного

Александр Панкратов-Чёрный. Фото: www.globallookpress.com
В Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Сообщается, что артист находится в тяжелом состоянии.

прочитано 5659 раз

Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром 6 июня. У него случился обморок, пришлось срочно вызвать скорую.

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Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь

После осмотра артиста экстренно госпитализировали. По имеющимся данным, Панкратов-Черный все еще находится без сознания.

У известного актера резко упало давление – до критического минимума. Он находится в реанимации, передает Telegram-канал Mash.

Напомним, в апреле 2019 года Панкратов-Черный стал причиной задержки рейса Барнаул – Москва. 69-летний актер попросил у бортпроводника спиртного, что стало причиной конфликта.

У знаменитости было выкуплено место в бизнес-классе. Любимца публики выпроводили из самолета за "неадекватное поведение". Панкратов-Черный утверждает, что вел себя нормально.

6 июня 2019, 10:46

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В огороде бузина,в Киеве дядька. Какая связь между его госпитализацией и рейсом в Барнаул? Все-таки логика у журналистов должна быть неотъемлемой частью их деятельности. Здоровья актёру!
Гость
Ответить
Видимо от жары. Дай бог, что б все было хорошо!
Гость
Ответить
Очень жаль, дай Бог ему здоровья! Хороший актёр.
Шебутной правда, но добрый и талантливый.🙏
1

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