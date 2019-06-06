Брежнева набросилась на Малахова после вестей об измене Меладзе
Звезда поделилась с поклонниками новым музыкальным видео на песню "Я не святая". Публикуя ролик в Instagram, Вера Брежнева не упустила возможности пройтись по грязным сплетникам. Артистка осмеяла журнал, главным редактором которого является Андрей Малахов.
"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала СтарХит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И когда он все успевает….?! Хотя …. и #ЯнеСвятая ", – написала знаменитость.
К обсуждению тут же подключился юморист Максим Галкин. "Да, а еще твой Костя мне особняк на Кипре строит в виде часовни!" – отметил шоумен в комментариях. На что Брежнева поспешила ответить: "Максик!! Мы же держали это в тайне 🙈🤪😂".
Добавим, что Максим Галкин так резво участвовал в обсуждении неспроста: комик точит зуб на Андрея Малахова. Издание телеведущего рассказало, будто юморист и его супруга Алла Пугачева завершают строительство особняка на Кипре. Пара эту информацию опровергла.
Теперь недовольна Андреем Малаховым и Вера Брежнева – StarHit опубликовал на своих страницах новость о том, что ей изменяет супруг Константин Меладзе. Поводом для такого заявления стал провокационный снимок, опубликованный в Сети. На фото запечатлен мужчина, очень похожий на мужа Веры Брежневой. Он отлично проводит время с неизвестной блондинкой, практически утыкаясь носом ей в грудь.
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