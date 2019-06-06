Певица Нюша впервые показала фото дочери
В Instagram артистки появился свежий снимок. В кадре певица Нюша и ее подруга исполнительница Ханна гуляют по набережной. На руках молодые мамы держат своих малышей.
"Это пост для наших принцесс. Наверное, они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы", – написала знаменитость.
Подписчики артистки отметили, что фото получилось очень милым и трогательным. Интернет-обыватели попросили знаменитость почаще выкладывать снимки малышки.
"Божечки кошечки😱😍😍😍😍 Какое красивое фото😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Столько счастья в глазах, пусть всегда будут дети, пусть всегда будет мир♥️🐣🐣🐣🌼🌼🌹🌹🌹🌸🌸🌸🍓🍓🍓", "😍🙏Как же тебе идет быть мамой!" – написали фанаты.
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года. Артистка замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.
Некоторое время знаменитость находилась в декретном отпуске, все свое время она посвящала малышке. Однако на днях сообщила, что постепенно возвращается к работе.
Теперь певица Нюша будет самостоятельно продвигать себя в шоу-бизнесе. Ранее этим занимался ее отец – продюсер Владимир Шурочкин.
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