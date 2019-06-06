Сестра Быстрицкой уничтожила ушлую помощницу артистки
На днях в Москве состоялось очередное заседание суда по делу, где ответчиком выступила сестра артистки София Шегельман, а истцом – бывшая помощница знаменитости Ксения Рубцова. Последняя обвиняла родственницу Быстрицкой в необоснованном обогащении. Якобы Шегельман озолотилась за счет знаменитости.
София Авраамовна смогла доказать в суде свою невиновность, в пух и прах разбив клеветников. По ее словам, сторона обвинения не смогла предоставить какие-либо существенные доказательства, поэтому Фемида стала на ее сторону.
"Я довольна результатом, справедливость восторжествовала. Самый мощный стимул к успеху – это отсутствие альтернативы. За свое честное имя я буду бороться до конца. Мне немного стыдно, что приходилось столь часто обращаться за финансовой помощью к сестре. Но, с другой стороны, мы родные люди. Самые близкие", – рассказала сестра Элины Быстрицкой.
Отметим, что конфликт между женщинами начался еще несколько месяцев назад. Тогда София обнаружила, что со счетов Элины исчезло 38 миллионов рублей. Родственница Быстрицкой написала заявление в полицию. В отношении Рубцовой завели уголовное дело.
Теперь Шегельман готовится выступить в наследство. По словам родственницы звезды, у нее есть все основания.
"Завещание было готово еще в 2006 году. Задолго до того, как Рубцова стала работать с сестрой. Документ составлен на мое имя. И квартира, и все остальное имущество принадлежат мне. Но отойдет мне наследство только через полгода", – рассказала сестра Элины Быстрицкой.
Шегельман считает, что поступки Рубцовой продиктованы обычной завистью. По ее мнению, ушлая Ксения надеялась стать наследницей артистки, но у нее ничего не вышло, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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