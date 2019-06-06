Резко помолодевшую Повалий перестали узнавать
Видео на странице Таисии Повалий в Instagram привело ее фанатов в растерянность. Они не могли понять, кто снят в ролике – настолько изменилась внешность артистки. Когда первый шок прошел, посыпались восторженные комментарии: все отмечали, как помолодела певица.
"Таечка, какая Вы солнечная, очаровательная, лучезарная! Смотреть на Вас сплошное удовольствие!", "Красотка", "Ты прелесть, как и все твои песни", – написали фолловеры.
Как обычно, нашлись и критики, которые посчитали, что Таисия Повалий слишком уж любуется собой. Другие думают, что артистка чересчур увлеклась пластикой.
"Узнать невозможно, поэтому приходится прямо писать: это Повалий. И это она в Киеве. Шоубиз в изгнании понемногу слетается назад, на Украину, с лучшими надеждами на снятие санкций и новые концерты", – просветил своих подписчиков украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Он полагает, что после возвращения в Киев Повалий можно ожидать визита Лободы, Баскова и Королевой. "Жаль, Кобзон не дотянул", – приводит комментарий политтехнолога украинская пресса.
СМИ Незалежной называют Таисию Повалий подругой Януковича. Пишут, что экс-президент очень любил ее песни – политик находил в них "завораживающий лиризм".
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