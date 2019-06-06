Представитель опроверг кому Алибасова
Журналистам удалось связаться с анонимным источником, который рассказал о состоянии шоумена. Бари Алибасов находится в сознании.
"Стабильно тяжелый, но комы не было и нет", – цитирует инсайдера телеканал "360".
Ранее сообщалось, что состояние знаменитости врачи НИИ им. Склифосовского оценивают как крайне тяжелое. Бари Алибасов впал в кому. Якобы у продюсера обострились хронические заболевания. Звезда много лет страдает рядом недугов, которые теперь напомнили о себе.
Отметим, что вчера, 5 мая, некоторые новостные порталы опубликовали новость о том, что Бари Алибасов скончался. К счастью, это оказалось не так. Пресс-секретарь знаменитости выступил с официальным опровержением.
"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", – говорил представитель знаменитости Вадим Горжанкин.
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире, с водой и отравился. Продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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