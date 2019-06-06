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Ксения Собчак вывела из себя православных

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак выложила в Instagram новый пост. У подписчиков от такой дерзости глаза на лоб полезли.
прочитано 176 раз

 Это фото-коллаж, сделанный подписчиками, в честь программы "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс". Снизу за столом сидит Собчак в компании пяти девушек, а сверху вставлена картина Леонардо да Винчи "Тайна Вечеря".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Под фото теледива объявила, что пора начинать конкурс на лучшую фотожабу. "Люблю вас всех! Люблю свою работу! Люблю жизнь, купальники, Chanel, большие и маленькие сиськи, сумки, Instagram – все вместе и по-отдельности!", – добавила звезда. 

Среди подписчиков светской дивы оказалось много глубоко верующих людей. Они пришли в шок после такой аналогии. 

"Это юмор за пределами допустимого уже!", "Шутить над" Тайной Вечерей" – это кощунственно. Неужели при таком остроумии у вас отсутствует духовная нравственность?!", "Этот пост – перебор!", – негодовали критики.

"Интересно, а есть для вас что-то неприкосновенное, святое?", – поинтересовался читатель.

Но нашлись и те, кому пришлась по душе такая шутка. "Ксения Анатольевна, обожаю ваш юмор! Спасибо!", – поблагодарила поклонница.

Автор: Екатерина Плискина6 июня 2019, 06:34
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