"Давно пора": очередной участник заявил о своем уходе с "Дома-2"
В сети появился анонс новой серии проекта "Дом-2". На нем участник Никита Федулов во время обеда, когда большинство участников сидели за одним столом, объявил о том, что покидает шоу.
Молодой человек поведал о причинах принятия такого решения. Это связано с тем, что он не чувствует взаимности от Ани. "Я покидаю проект осознанно", – заявил Никита.
По его словам, он пришел сюда не для того, чтобы почувствовать проект, а для серьезных отношений. Он признается, что симпатия к Брянской у него еще осталась, но он надеется, что они вскоре утихнут. Кроме того, он поблагодарил за все свою бывшую девушку.
Аня поддержала Федулова в его решении. Она призналась, что не может дать ему то, что он ждет. У девушке ответных чувст просто нет.
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