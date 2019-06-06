Жену Трампа уличили в подражании Маркл

В начале недели президент США прибыл вместе с супругой в Соединенное Королевство, чтобы встретиться с монархом. Британские журналисты обратили внимание, что на протяжении всей поездки Меланья Трамп активно копировала стиль Меган Маркл.

Несколько дней назад американский лидер посетил с женой торжественный банкет в Букингемском дворце. На встрече присутствовали британская королева, члены ее семьи и многие видные государственные деятели.

Жена американского лидера появилась в резиденции в белом платье с темно-синим воротником. Элегантный образ она дополнила аккуратной шляпкой. Репортеры обратили внимание, что в подобном наряде появлялась герцогиня Сассекская на ипподроме Royal Ascot в прошлом году.

Любопытно, что принц Гарри и Меган Маркл пропустили банкет. Супруги остались дома, чтобы следить за маленьким наследником. Малыш Арчи появился на свет в начале мая.

В этот же день Меланья Трамп снова повторила образ бывшей актрисы. Она надела на вечернее мероприятие длинное платье с открытыми плечами. Такой же наряд показывала Меган Маркл на свадебном приеме в прошлом году.

По мнению модного эксперта Беттани Хамер, супруга Дональда Трампа неслучайно копирует наряды герцогини. "В прошлом она выбирала неоднозначные образы. Теперь, судя по всему, она вдохновляется нарядами жены принца Гарри, которой удалось сохранить свои стиль, несмотря на давление традиций", – отметила специалист.