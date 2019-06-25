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Шоу-бизнес

Детям Кабаевой приготовили высокие посты

Алина Кабаева. Фото: www.globallookpress.com
Алина Кабаева в течение последнего десятилетия остается одной из самых упоминаемых – и в то же время загадочных персон спортивного и политического Олимпа. Окутанная тайной личная жизнь чемпионки и общественного деятеля не дает покоя не только российской, но и зарубежной прессе. Однако все секреты откроются в самое ближайшее время, уверена парапсихолог Анна Романова.
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Алина Кабаева в начале 2000-х была самой упоминаемой в глянцевых журналах спортсменкой. Однако после 2010 года чемпионка исчезает со страниц СМИ. Известно, что в это время она получала образование для карьеры в спортивном менеджменте, управляла медиа-группой, напомнила в беседе с Днями.Ру Анна Романова.

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Алина Маратовна Кабаева гимнастка

"Алина с обручем, фотомодель в журнале, телеведущая, крупный менеджер холдинга, актриса кино… возлюбленная бизнесмена, спортсмена или Президента? Так и будут появляться догадки о семье и карьере.

Сначала в центре спортивного триумфа, самые частные упоминания в новостях в дни международных соревнований, дальше стремительная политическая карьера, управление крупной частной компанией. Все на плечах молодой волевой женщины с обаятельной улыбкой, без единого публичного скандала и высоким интересом прессы всего мира.

Преданные юные поклонницы, любопытство мировой общественности, доверие избирателей. Доверие заработанное Алиной лично, на посту депутата. Но и благосклонность к скрытому союзу с Владимиром Путиным играла роль. Хотя при своей политической, благотворительной, общественной и спортивной публичной активности, Алине Кабаевой до сих удается сохранять тайну своей личной жизни, членах своей семьи, скрывать имена и отчества своих детей. Пока это удавалось только действующему президенту в первом браке", – отметила парапсихолог.

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Публикация от ��СВЕЖИЕ НОВОСТИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ�� (@celebritylog)

Почему нет однозначного ответа, кто семья Алины? Кто помогает ей делать успешную карьеру? Почему именно с именем Алины связаны слухи о рождении детей в разных уголках планеты – и нет ни одного подтвержденного факта? Прямых ответов на эти вопросы ждать не стоит, уверена Анна Романова.

"Не питайте иллюзий о семейной фотосессии Владимира Путина и Алины Кабаевой. Пара тщательно сохраняет границы частной жизни. Имеет право. Хотя приходится самой гарантировать тайну личного пространства из кабинета главы совета директоров, где управляет всем информационным контентом крупнейших федеральных каналов.

Имеем ли мы право знать? Да, если речь о семье главы государства. Есть ли мне дело до подтверждения фактов? Не имеет решающего значения. Вся книга жизни человека пишется из его сопротивления, ухода от ответа, белых пятен в биографии. Факты ярого отрицания или тишины всегда и становятся подтверждением", – подчеркивает эксперт.

О состоянии человека в наши дни можно судить даже по его ленте в социальных сетях. Все ведут себя одинаково, когда счастливы – люди показывают свою радость.

"Сегодня Алину переполняет любовь. Мама четверых детей и любимая женщина самого влиятельного человека на планете – можно ли чего-то еще желать? Конечно. Всегда счастливый человек стремится делиться своим счастьем. Особенно в эпоху информационной открытости, читая искренние истории своих друзей, коллег и поклонников в сети, хочется делиться искренностью в ответ. И все же самой загадочной истории любви удастся сохранять свой статус "Секретно" еще минимум десять лет", – считает Романова.

Тем не менее, уже в ближайшие месяцы в сети появятся якобы случайные снимки и истории материнства Алины, ее недавно появившихся младенцев и уже повзрослевших детей, уверена парапсихолог. Хотя комментариев самой Алины Кабаевой не будет.

"Но ее любовь будет проситься на выход, искать умилительных обсуждений в сети. Давать намеки будет и сам президент. Однако сначала это не будет понятно – мы сложим эти фрагменты через несколько лет. Сегодня дети не просто окружены любовью и самой лучшей защитой в стране и даже в мире. Дети такой специфичной семьи готовятся к ответственному будущему. Сегодня их родители уже знают, какой образовательный и карьерный путь пройдут их повзрослевшие и новорожденные наследники", – уверена Анна Романова.

Алина Кабаева вернется к активной общественной жизни совсем скоро. Она снова встанет у руля холдинга. Кроме того, ее имя будет в числе основателей и попечителей государственных культурных, демографических, социальных и спортивных проектов, заключила Романова.

Автор: Андрей Евлампиев25 июня 2019, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂TWI︂G︂GSY︂.C︂OM/YV0DOVK Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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