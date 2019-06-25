Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами

Модель Анастасия Квитко, известная своими пышными формами, выложила на просторы Сети очередное фото. Ее формы продолжают восхищать народ.



На снимке русская Кардашян сидит на подлокотнике кресла. На ней спортивный костюм и кроссовки. Волосы убраны в хвост. "Как проходят выходные?" – подписала фото Анастасия.

Поклонники со всех уголков мира атаковали знаменитость в комментариях. Как сообщает Пятый канал, они буквально обезумели от пышных форм калининградской красавицы. "Какая лапочка!", "Все прекрасно и естественно", "Просто персик!", "Аппетитная красотка!" – расхваливали обожатели.

"Фигура – мечта каждой женщины, и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой", – высказалась поклонница.

Из-за необычного принта на костюме талия визуально изменилась. "Как будто ребер нет", – отметил пользователь Сети.

По словам Квитко, чтобы сохранять такие формы, она регулярно тренируется. Девушка не сидит на диетах, но давно отказалась от мяса: блогер ест морепродукты, овощи и фрукты. Настя утверждает, что когда набирает три-четыре килограмма, они уходят в грудь и ягодицы, талия остается такой же тонкой.

Модель проживает в США. Она рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.