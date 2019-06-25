Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами
На снимке русская Кардашян сидит на подлокотнике кресла. На ней спортивный костюм и кроссовки. Волосы убраны в хвост. "Как проходят выходные?" – подписала фото Анастасия.
Поклонники со всех уголков мира атаковали знаменитость в комментариях. Как сообщает Пятый канал, они буквально обезумели от пышных форм калининградской красавицы. "Какая лапочка!", "Все прекрасно и естественно", "Просто персик!", "Аппетитная красотка!" – расхваливали обожатели.
"Фигура – мечта каждой женщины, и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой", – высказалась поклонница.
Из-за необычного принта на костюме талия визуально изменилась. "Как будто ребер нет", – отметил пользователь Сети.
По словам Квитко, чтобы сохранять такие формы, она регулярно тренируется. Девушка не сидит на диетах, но давно отказалась от мяса: блогер ест морепродукты, овощи и фрукты. Настя утверждает, что когда набирает три-четыре килограмма, они уходят в грудь и ягодицы, талия остается такой же тонкой.
Модель проживает в США. Она рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.
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