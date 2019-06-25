Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Вторник 25 июня
Лента новостей
13:55
Клиенты Сбербанка и ВТБ пожаловались на массовый сбой
13:20
Володин предложил менять концепцию развития городов
13:14
В Подмосковье машина сбила ребенка на пешеходном переходе
12:55
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
12:41
Соловьев оскорбил память покойного Доренко
12:35
Под Вологдой школьники нашли в реке человеческие останки
12:10
Вскрылись сенсационные подробности состояния Шумахера
11:53
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
11:34
Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ
11:34
Бузова протянула руку помощи изгнанному из "Спартака" Глушакову
11:22
"Как мама": дочь Брежневой покорила красотой
11:12
В Башкирии женщина насмерть разбилась в ДТП
11:00
Синоптики назвали самые жаркие дни лета
10:50
Дебошира Блюменкранца с позором выгнали из "Дома-2"
10:45
Бузова воссоединилась с бывшим любовником
10:41
Больной Гафт о смерти единственной дочери: Я перед ней виноват
10:22
При пожаре на севере Москвы погиб человек
10:11
"Что он несет?": хающему Россию Кикабидзе устроили взбучку
09:57
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горя от ума"
09:50
"Надо спасать": народ бьет тревогу из-за изможденной Хлебниковой
09:30
На борту "Союза МС-11" произошла нештатная ситуация
09:19
"Невероятная": народ обомлел от домашнего фото певицы Нюши
08:59
ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации
08:56
Пригожин высказался о странном отравлении Алибасова
08:21
Ведущего Первого канала обвинили в денежных махинациях
08:20
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
08:07
Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину
06:23
В центре Москвы прохожим раздают отравленную газировку
04:10
Два истребителя столкнулись лоб в лоб над Германией
02:22
Аллергия и опухоли: опасные фрукты наводнили Россию
00:04
"Кровавый комик": испорченного Зеленского списали со счетов
22:19
Подробности грязной провокации Украины против России в ПАСЕ
22:04
"Стыдно за "короля": народ тошнит от нового клипа Киркорова
21:52
Нарколог объяснил ужасный вид Хлебниковой
21:28
Хоть ногой: шокирующие подробности секс-тура Панина по стране
21:05
Порошенко предложил план спасения Грузии
20:40
Бородина признала кризис в отношениях
20:20
Цекало стремительно теряет вес
20:19
Названо место проведения зимней Олимпиады-2026
20:00
Фатеева учится ходить после шести операций
19:54
Скорость таяния ледников Эльбруса увеличилась в три раза
19:27
Глава Ингушетии досрочно ушел в отставку
19:26
Эксперты: Решения Госдумы будут опираться на мнения педагогического сообщества
19:10
Грузия подсчитала ущерб от потери российских туристов
18:43
Тонущую Штурм бросили в открытом море
18:19
Володин: Нужно дождаться решения ПАСЕ по резолюции
18:16
Порошина показала себя без одежды
17:30
"Татушка" сплясала с голым мужиком посреди Нью-Йорка (видео)
17:11
Путин подписал указ о контрударе по Западу
17:01
"Исцеленного" Алибасова обвинили в наглом плагиате
16:41
Вторичка или новостройка: что выбрать?
16:26
"ЕР" просит правительство помочь создать реестр доноров костного мозга
16:22
Несчастную Маркл затравили за "нечистую кровь"
16:19
"Надоела ныть!": участница "Дома-2" закатила очередную истерику
15:45
Дочь Аршавина оказалась бомжом
15:34
Нетребко возбудила народ "горячим" видео
15:20
Украина в ужасе от успехов России в ПАСЕ
15:10
"Прилетел бумеранг": Загитова показала истинное лицо
15:08
Морщинистой Азизе понадобилась операция перед свадьбой
14:55
В Госдуме широко обсудили качество российского образования
14:51
Абсолютно голый Киркоров потряс гениталиями (видео)
14:50
В подмосковной школе выдают аттестаты по гороскопу
14:38
52-летняя голливудская звезда показала "полуобнаженное" фото
14:29
Под Москвой пьяная ссора супругов переросла в поножовщину
14:24
Трампа жестоко унизили на публике (видео)
13:58
"Пытаюсь это переварить": Панин о смерти от рака
13:57
Перепуганная Елизавета II сбежала из дворца
13:56
Россиянам угрожает коварный вирус
13:50
Врачи оторвали ребенка от подсевшей на препараты Рапунцель
13:48
Беременная подруга Тимати внезапно отказалась рожать
13:34
Саакашвили поймал Порошенко за гадким занятием
13:23
На трассе в Башкирии загорелся автомобиль
13:14
В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года
12:58
Не дорос: плюгавого Зеленского публично смешали с грязью
12:56
Один из создателей рок-н-ролла скончался в возрасте 100 лет
12:53
Цымбалюк-Романовской заткнули рот на шоу Кудрявцевой
12:50
Интимные моменты: опытная Орлова обучила сына сексу
12:48
"Копия мамы": Навка показала выступление талантливой дочери
12:46
Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
12:42
Потерявшая стыд Беркова с возлюбленным оголились на публике
12:12
"Это ужасно!": Королева раскрыла подноготную отношений с Глушко
12:10
12 детей в больнице: в лагере под Красноярском произошло массовое отравление
12:04
"Позорище!": зачем Алибасову постановочное шоу с отравлением и безумием
12:01
Российские чемпионки одержали блестящую победу
11:52
"Для тупых объясняю": севший в лужу Слепаков разразился гневной речью
11:38
В Петербурге затонул катер
11:35
"Единая Россия" наградила победителей "Диктанта Победы"
11:34
Малышева раскрыла самую эффективную диету
11:24
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
11:21
Исаева о раке у Началовой: Юлечке вырезали бугор
11:14
"Мне уже глубоко наплевать": располневшая Лолита махнула рукой на чужое мнение
11:09
Разведенка Джоли показала тощие ноги
11:03
Возле Крымского моста случилось ЧП
11:01
Гороскоп на неделю
10:54
Зеленскому врезали за бьющуюся в конвульсиях Меркель
10:44
Звезда "Уральских пельменей" взбунтовалась из-за экскрементов
10:24
"Намекает?": россияне заподозрили Бузову в беременности
10:12
В Казахстане в воинской части прогремел мощный взрыв
10:08
Шепелеву понадобилась врачебная помощь после разборок с Фриске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Гороскоп на неделю
Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
Куркова рассказала о романе с женатым
Пропавшего Джигарханяна втянули в скандал с Алибасовым
Гоша Куценко выболтал правду о разводе Екатерины Климовой
Шоу-бизнес

Русская Кардашьян привела в восторг пышными формами

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, известная своими пышными формами, выложила на просторы Сети очередное фото. Ее формы продолжают восхищать народ.
прочитано 186 раз

На снимке русская Кардашян сидит на подлокотнике кресла. На ней спортивный костюм и кроссовки. Волосы убраны в хвост. "Как проходят выходные?" – подписала фото Анастасия.

ПО ТЕМЕ

Русская Кардашьян вывалила жир напоказ

Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит

Поклонники со всех уголков мира атаковали знаменитость в комментариях. Как сообщает Пятый канал, они буквально обезумели от пышных форм калининградской красавицы. "Какая лапочка!", "Все прекрасно и естественно", "Просто персик!", "Аппетитная красотка!" – расхваливали обожатели.

"Фигура – мечта каждой женщины, и каждый мужчина хотел бы обладать женщиной с такой фигурой", – высказалась поклонница.

Из-за необычного принта на костюме талия визуально изменилась. "Как будто ребер нет", – отметил пользователь Сети.

По словам Квитко, чтобы сохранять такие формы, она регулярно тренируется. Девушка не сидит на диетах, но давно отказалась от мяса: блогер ест морепродукты, овощи и фрукты. Настя утверждает, что когда набирает три-четыре килограмма, они уходят в грудь и ягодицы, талия остается такой же тонкой. 

Модель проживает в США. Она рекламирует откровенное белье, модную одежду, корсеты и корректирующее белье колумбийского бренда.  

Автор: Екатерина Плискина25 июня 2019, 13:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Модель с шикарными формами показала все

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки
Делегация России подала заявку на участие в ПАСЕ
Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
Путин подписал указ о контрударе по Западу

Шоу-бизнес

83-летний Джигарханян вывалил перед блудным пасынком сосиску
Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор
Оголившаяся Королева показала жир на животе
Оголившаяся Королева показала жир на животе

Проишествия

В США жестоко убили россиянку с двумя детьми
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Пригожин высказался о странном отравлении Алибасова

Специалисты проанализировали события
Шоу-бизнес

Ведущего Первого канала обвинили в денежных махинациях

Они связаны с популярной телеигрой
Шоу-бизнес

"Предательство!": украинцы взвыли от обиды на Лорак

Певицу раскритиковали за отсутствие концертов на родине
Шоу-бизнес

"Надо спасать": народ бьет тревогу из-за изможденной Хлебниковой

Дана Борисова готова помочь певице

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вышедшего из комы Алибасова готовят к новым испытаниям
Совет на выходные
Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой

Фоторепортажи

Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев
Перешел очередной рубеж: Егор Крид отмечает день рождения
Российские чемпионки одержали блестящую победу
Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru