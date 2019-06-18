Не любил Меган Маркл: стало известно о тайной страсти принца Гарри к голливудской актрисе
Писатель Ян Гальперин выяснил, что принц Гарри долгое время ухаживал за звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. "Он был влюблен в Джен годами и говорил друзьям, что она принцесса и его самая любимая голливудская звезда", – рассказал публицист.
В 2009 году после очередной откровенной фотосессии Гарри начал действовать решительно. Через общих знакомых он достал номер Энистон и начал писать романтические сообщения, но ответа так и не дождался.
Примечательно, что принца не смутила даже существенная разница в возрасте. Актриса старше его на 16 лет.
"Один знакомый сказал мне, что Дженнифер знала о влюбленности Гарри, но не хотела продолжения этой истории из-за большой разницы в возрасте", – сообщил Гальперин.
Представители Энистон опровергли эту информацию. Впрочем, писатель уверен, что звезда просто не хочет ворошить прошлое.
Напомним, что принц Гарри женился на другой голливудской звезде Меган Маркл. Они познакомились в 2016 году, но несколько месяцев скрывали отношения. В мае 2019-го у супругов родился первенец – сын Арчи.
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