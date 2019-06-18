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Не любил Меган Маркл: стало известно о тайной страсти принца Гарри к голливудской актрисе

Принца Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Американскому писателю удалось выяснить интимные подробности личной жизни принца Гарри. Оказывается, тот долго добивался внимания голливудской звезды. 
прочитано 2377 раз

Писатель Ян Гальперин выяснил, что принц Гарри долгое время ухаживал за звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. "Он был влюблен в Джен годами и говорил друзьям, что она принцесса и его самая любимая голливудская звезда", – рассказал публицист.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

В 2009 году после очередной откровенной фотосессии Гарри начал действовать решительно. Через общих знакомых он достал номер Энистон и начал писать романтические сообщения, но ответа так и не дождался. 

Примечательно, что принца не смутила даже существенная разница в возрасте. Актриса старше его на 16 лет. 

"Один знакомый сказал мне, что Дженнифер знала о влюбленности Гарри, но не хотела продолжения этой истории из-за большой разницы в возрасте", – сообщил Гальперин. 

Представители Энистон опровергли эту информацию. Впрочем, писатель уверен, что звезда просто не хочет ворошить прошлое.

Напомним, что принц Гарри женился на другой голливудской звезде Меган Маркл. Они познакомились в 2016 году, но несколько месяцев скрывали отношения. В мае 2019-го у супругов родился первенец – сын Арчи.

Автор: Екатерина Плискина18 июня 2019, 08:43
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