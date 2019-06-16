Скончался участник группы "Машина времени"

Сессионный барабанщик коллектива "Машина времени" Сергей Остроумов ушел из жизни в возрасте 53 лет. Печальную новость сообщил музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook. Причина смерти не уточняется.
С 2001 года Сергей Остроумов был барабанщиком группы "Оркестр креольского танго". С 2004 года – сопровождал на гастролях коллектив Андрея Макаревича "Машина времени", передает РБК.
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