Суд приговорил Орнеллу Мути к тюрьме после вечера с Владимиром Путиным
Причиной стала поддельная медицинская справка, которую актриса предоставила в качестве свидетельства о состоянии здоровья. Девять лет назад Орнелла Мути отказалась принимать участие в спектакле, где была задействована, сославшись на болезнь.
Позже выяснилось, что в тот день звезда приехала в Санкт-Петербург на благотворительный ужин с Владимиром Путиным. Выходит, она находилась в удовлетворительном состоянии.
Однако Мути заверила: у нее был острый ларингофарингит, а на вечер она поехала, потому что разговаривать там не требовалось. По данным телеканала "360", важно было лишь присутствие артистки.
Судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2010 года, и вот 13 июня 2019-го суд Италии вынес приговор. Как сообщает URA.ru, легенда кино может избежать тюрьмы, заплатив штраф в размере 30 тысяч евро.
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