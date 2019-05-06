Каменских отправили сниматься в порно
Настя Каменских отпраздновала 32-летие. День своего рождения звезда встретила на пляже в турецкой Анталье. Для фото Настя позировала в купальнике, в руках у певицы был высокий бокал. Артистка склонилась к камере - видимо, для того, чтобы фанаты могли насладиться видом ее почти обнаженной и весьма пышной груди.
"Ты отличная Женщина! И фигура и образ, но не пойму последнее время зачем вот так все на показ", "Красотка", "Настя, ты секси". "Горячо", "Вы прекрасны, леди", – восхитились почитатели.
Но все же излишняя откровенность фотографий не всем пришлась по душе. Некоторые подписчики отметили, что Каменских бессовестно эксплуатирует свое тело. Кое-кто поинтересовался, снимают в этот момент Настю Каменских сзади. Певице посоветовали сниматься в фильмах для взрослых.
Недавно Настя Каменских показала поклонникам в Instagram снимок в кружевном полупрозрачном белом белье. Сексуальная брюнетка позировала в туалетной комнате возле зеркала.
Злопыхатели выступили против таких смелых фото. Они вдобавок раскритиковали нижнее белье Насти Каменских – а также то, что она позирует на фоне туалета. А некоторые начали выяснять у Насти, почему она не удаляет волосы в интимных местах.
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