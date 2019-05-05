Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года
"Мне надо петь": дочь Алсу раскрыла грандиозные планы на будущее
Победительница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы. Десятилетняя дочь Алсу рассказала о своих планах после финала песенного конкурса.
Скандал с победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу "Голос.Дети-6" сбавил обороты. Юная певица решила высказаться о своих ощущениях и планах после волны негодования.
Топурия в экстравагантном наряде ошарашила россиян
Вокалистка группы A'Studio отличается неординарным вкусом в одежде. Ведущий стилист студии Damjur Александра Николаева прокомментировала один из последних нарядов Кети Топурии.
В конце апреля музыкальный коллектив выступил на дебютном гала-концерте "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в Adrenaline Stadium. Кети Топурия появилась перед поклонниками в необычном наряде. Она примерила топ с открытыми плечами и короткую юбку. Наряд был в выполнен из ремней различных цветов: красного, синего, голубого, бежевого и розового.
Пугачева предсказала судьбы проигравших участников шоу "Голос. Дети" после вещего сна
Примадонна поделилась увиденным на встрече с ребятами. Подробности сна певицы рассказал финалист шоу "Голос. Дети" Ержан Максим.
Мальчик, занявший второе место по результатам зрительского голосования на телепроекте, рассказал, что Алла Пугачева предсказала судьбу каждого, с кем встретилась после финала шоу "Голос. Дети" Первого канала. Артистка сообщила, что ребят ждет успешная карьера.
Лариса Долина сильно изменилась после болезни
Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване (Армения). Снимки с мероприятия появились в Instagram.
Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы Долиной в похудении.
Расфуфыренная Кравец побила Киркорова
Международный музыкальный фестиваль "Жара" проходит с 2016 года, однако впервые местом его проведения стали Арабские Эмираты.
В Дубай приехали звезды первой величины. Но особое внимание было приковано к известно светской диве Москвы певице Алене Кравец.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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