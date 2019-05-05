Наголо стриженный Табаков в тюремной робе взбудоражил народ
Поводов для переживаний за Павла нет. Парень всего лишь продемонстрировал свое новое амплуа.
У Табакова начались съемки в очередном проекте, название которого пока что хранится в тайне. Павел всего-навсего привлечь к себе внимание и заинтриговать поклонников. "Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло", – подписал Табаков свое фото в Instagram. Поклонникам остается только ждать новостей о предстоящем проекте.
В начале театрального сезона в Сети прошел слух о том, что сына легендарного режиссера Олега Табакова вышвырнули из "Табакерки". Павел Табаков рассказал о том, как остался без работы.
"Ну да, я перестал играть. Должен был быть ввод в состав, но мне о нем никто не сказал, а я знал об этом заранее, потому что всем остальным участникам спектакля об этом было сказано. Я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Зачем. Я немножко гордый – это правда", – рассказал Павел Табаков в YouTube-шоу "А поговорить?".
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