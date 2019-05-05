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Народный гнев нанес дочери Алсу непоправимую травму

Певица Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Певица Елена Север вступилась за Микеллу Абрамову. Артистка не понимает, почему все набросились на Первый канал, продюсера Юрию Аксюту и девочку, которая победила на шоу "Голос. Дети". 
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Елена Север высказалась в защиту дочери Алсу на своей странице в Instagram. По мнению певицы, Микелле Абрамовой нанесена непоправимая травма из-за того, что в соцсетях народ затравил ребенка.

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Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Исполнительница отметила, что сами зрители создали такую тенденцию, что на экране хотят видеть только известных людей и слушать только раскрученные хиты. "Наверняка ни Алсу, ни Первый канал не рассчитывали, что так проголосует зритель. Более того, вряд ли хотели этого, прекрасно понимая ситуацию!", – прокомментировала певица скандал на шоу "Голос. Дети".

Она добавила, что молодому начинающему артисту сложно пробиться, потому что зритель переключается в это время на другой канал. "Так же произошло и с этими детьми (финалистами). Все хотели искренне поддержать дочку Алсу, а получилось, что нанесли ей непоправимую травму!", – заявила Елена Север.

"Дай Бог, чтобы эта ситуация сделала Микеллу сильнее и крепче... но не дай Бог вам  пережить то, что незаслуженно переживают сейчас семья Абрамовых!", – обратилась к пользователям соцсети артистка. При этом она подчеркнула, что имеет право на свое мнение и призвала не согласных с ним фолловеров не писать ей гадости.

Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" не стихает уже несколько дней. Как ранее сообщали "Дни.ру", на фоне происходящего шеф-редактор программы "Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован с инфарктом. Первый канал тем временем проводит проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети".

Автор: Валерия Нарская5 мая 2019, 22:19
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