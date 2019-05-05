Беспечная Собчак сбежала с Богомоловым от проблем
Сплетни и слухи в СМИ по поводу личной жизни доставляют знаменитости массу проблем. Ксения Собчак старается избегать прямых комментариев на эту тему.
Несколько дней назад Ксения Собчак известила поклонников в Instagram, что уходит на каникулы. Вслед за этим в ее Stories появилось фото с сыном Платоном у моря. Похожим снимком из Испании поделился и супруг звезды Максим Виторган.
Однако выяснилось, что телеведущая вовсе не с Виторганом. Он проводит отпуск в компании друзей: Ростислава Хаита, бизнесмена Александра Чистякова и его жены Глюк'оZы. В окружении Константина Богомолова говорят, что он уехал с Ксенией Собчак в романтическое путешествие в Италию, передает сайт "Комсомольская правда".
Богомолов опубликовал в Instagram несколько фотографий и видео из Модены. На одном из видео слышен голос Ксении Собчак. Телезвезда тоже разместила снимок, где она позирует на пляже. Выглядит звезда при этом весьма беспечно.
В свою очередь по поводу совместного отдыха Ксении Собчак и Константина Богомолова высказался и Telegram-канал Только никому. "Кажется, мы начинаем понимать, что Ксения в режиссере Богомолове. Он романтик! Ну, или хочет казаться))", – написал канал, опубликовав снимок телеведущей в Италии. Под фото Ксении Собчак в Instagram режиссер поставил смайлик "сердце".
Юмористы направлялись в Краснодар
Травля не сломила ребенка
Знаменитый певец отправился в Израиль
Артистка поделилась печальным опытом детокса
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Меня сглазила подруга
Кушаю на ночь
Женское домиирование
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Работа на первом месте
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Много глупых парней
заказать девочку малолетку недорого
отношения
Отдай миллион!
Кованые мангалы для отдыха на даче
Кованые мангалы для отдыха на даче
Как выбрать качественный щебень?