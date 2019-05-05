"Не люблю": расслабившаяся Рудковская сделала откровенное признание
Знаменитость опубликовала фото из самолета на своей станице в Instagram. Там же Яна Рудковская призналась поклонникам, что не любит готовить. В основном семья питается в ресторанах.
"Я дома тоже не готовлю(( не люблю… Женя даже готовит лучше, но я хорошо накрываю на стол и сервирую" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – поделилась подробностями быта Яна Рудковская. Откровенное признание продюсера не оставило фолловеров равнодушными.
Многие сошлись во мнении, что не стоит проводить время у плиты, если это позволяет достаток. Особенно, если это не приносит радости. "Подумаешь, не готовит! Это не главное, было бы здоровье и счастье в доме! А готовить может и кухарка, у них на это хватит денег. Я бы тоже не готовила, хотя люблю это дело, но за столько лет надоело", – высказалась одна из подписчиц. "Если люди настолько заняты и могут себе позволить и кухарок, и уборщиц и т.д., что в этом такого. Наоборот, только плюс)", – поддержала ее другая пользовательница соцсети.
Были и те, кто посчитал, что Яна Рудковская в последнее время слишком расслабилась. "Сколько можно отдыхать??? Вы не устали??? Может, поработаете как все Яна???", – раскритиковала звезду подписчица.
Отметим, Яна Рудковская регулярно публикует в совеем
микроблоге фотоотчеты со своими завтраками. Рубрика вызывает у поклонников
неоднозначные мнения. Так, многие считают снимки показухой.
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