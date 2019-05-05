Простуда и сыпь на лбу: Темникова рассказала о проблемах со здоровьем

Экс-солистка группы Serebro поделилась печальным опытом после детокс-программы. Елена Темникова подробно описала результаты на своей странице в Instagram.

Певица дала полный отчет о прохождении детокс-программы для похудения. В течение пяти дней Елена Темникова пила соки, которые обещали избавить от лишних килограммов и улучшить состояние здоровья.

"В талии ушло пару см, два кг лишней воды тоже. Есть не хотелось с 3 дня. Чувствую себя прекрасно. Сплю как ребенок" (здесь и далее орфография и пунктуации авторов сохранены – Прим. ред.). Однако несмотря на то, что вес и сантиметры в талии ушли, к результатам добавились неожиданный проблемы со здоровьем.

"Если в этих сложнокомпонентных соках ударные дозы витаминов и микроэлементов, почему у меня простуда. Может таким образом организм очищается?", – написала певица под фотографией. "Еще. Вчера сыпь была на лбу. Сегодня все прошло. Вот такой интересный детокс", - добавила Елена Темникова, заявив, что рекомендовать такой тип похудения она не будет.

Под постом певицы развилась дискуссия о пользе соковых диет. В частности, отреагировала на публикацию Елены Темниковой актриса Мария Кожевникова. Она высказала предположение, что виной всему низкая температура соков, которая снижает иммунитет и вызывает сонливость.

Напомним, в начале весны Елена Темникова стала героиней шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Тогда она рассказала о проблемах со здоровьем. В какой-то момент кожа лица Елены Темниковой резко ухудшилась, после походов к косметологам и врачам выяснилось, что у артистки серьезные проблемы с щитовидной железой. Лишь после курса лечения певица почувствовала себя лучше.