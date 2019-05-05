"Мне надо петь": затравленная дочь Алсу раскрыла грандиозные планы на будущее
Скандал с победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу "Голос.Дети-6" сбавил обороты. Юная певица решила высказаться о своих ощущениях и планах после волны негодования.
Дочь Алсу признала, что победа далась ей нелегко. "Выступать в прямом эфире гораздо сложнее, чем обычное выступление, потому что ничего уже не вернуть назад. Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции. К тому же это мой первый вокальный конкурс. Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах", – рассказала она.
Кроме того, Микелла планирует записать несколько своих песен и продолжить карьеру певицы. "Свободного времени у меня практически нет – после школы разные занятия...", – цитирует ребенка сайт "Комсомольская правда".
Ранее родственники исполнительницы прокомментировали скандал с Микеллой Абрамовой на вокальном шоу "Голос. Дети". Они осудили травлю дочери Алсу.
Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой. Женщина отметила, что дочь Алсу – талантливая, харизматичная девочка, которая поет всегда и везде. "У нее просто потрясающий голос", – подчеркнула Залина Сафина.
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