Расфуфыренная Кравец побила Киркорова

Международный музыкальный фестиваль "Жара" проходит с 2016 года, однако впервые местом его проведения стали Арабские Эмираты. В Дубай приехали звезды первой величины. Но особое внимание было приковано к известно светской диве Москвы певице Алене Кравец.



прочитано 815 раз