Расфуфыренная Кравец побила Киркорова
Появление расфуфыренной Алены Кравец на красной дорожке произвело фурор – все обратили внимание на облегающее платье с нескромным вырезом. Для мусульманской страны это было слишком вызывающе. Но Алена любит удивлять и провоцировать, к завистливым взглядам женщин и полным желания взглядам мужчин она давно привыкла.
В Дубае Алена дефилировала в нарядах собственного дизайна. Многие звезды подходили к Кравец и записывали адрес ее шоу-рума – хотели подобных сексуальных туалетов.
Кравец в Дубае перещеголяла, кажется, даже главного модника российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. Он берет на выездные мероприятия не менее трех дизайнерских нарядов на день. Но Алена побила поп-короля тем, что везла три чемодана платьев! И во внегласном голосовании была названа нимфой Персидского залива.
Фестиваль "Жара" в Эмиратах собрал супер-звезд – тут выступили Григорий Лепс, EMIN, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Ольга Бузова, Альбина Джанабаева, а среди гостей были замечены Татьяна Навка с семьей, Араз Агаларов, Борис Ротенберг, Ксения Бородина. Многие из них приедут на "Жару" в июле в Баку. К этому времени Алена Кравец намерена удивить коллег не только авторскими нарядами, но и собственной парфюмерной линией.
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