Пресс-секретарь рассказал о самочувствии дочери Юлии Началовой

Пресс-секретарь певицы Анна Исаева рассказала о самочувствии дочери умершей певицы Юлии Началовой. По ее словам, Вера Алдонина вернулась к учебе.

За судьбой 12-летней Веры следит вся страна. Многие переживают за судьбу осиротевшей дочери Юлии Началовой.

Родственники артистки оберегают наследницу звезды от лишних стрессов, поэтому о жизни девочки мало что известно. Меж тем менеджер певицы Анна Исаева вскользь отметила, что Вера вернулась в школу. Более того, звездный отпрыск приносит домой одни пятерки.

К слову, это не единственная тема, которую обсуждают в Сети. Фанаты Юлии Началовой дискутируют по поводу страницы артистки в Instagram. Одни предлагают закрыть аккаунт, другие требуют передать учетные данные дочери вокалистки, третьи уверены, что новости должны публиковаться родственниками звезды или ее пресс-секретарем.

Анна Исаева включилась в это обсуждение. Она сообщила, что из-за череды печальных событий у близких не было времени разбираться с соцсетями Юлии Началовой. Им было не до этого.

"Хоть бы хоть некролог написали на ее странице! Нормально закрыли ее, оформили, фото с черной лентой поставили. Понятно, что за это не заплатят, но по-человечески было бы красиво", – пишут комментарии поклонники Юлии Началовой.

"Я ее страницу никогда не вела, мне за это и не платили. Есть отдельно работающие айтишники. И им не заплатят. Дай вам Бог, чтобы вам лично везде платили и сполна. А что касается ее Instagram, то приняли решение сделать эту страницу страницей памяти. Всем добра и света. И никогда не считайте чужих денег", – ответила взволнованным интернет-обывателям Исаева. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.