Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех

О том, что конфликт телеведущей и балерины высосан из пальца говорит известный шоумен Гоген Солнцев. Он уверен, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова уже давно обо всем договорились и вместе оболванивают народ.

Гоген Солнцев отметил, что звезды действуют по одной и той же схеме вот уже много лет. Как только индекс их популярности падает, они начинают публично поливать друг друга грязью. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова, по его мнению, никогда не ссорились.

"Это ведь длится уже больше 10 лет: сначала они ругаются, потом мы их видим на обложках газет в боксерских перчатках. Ради привлечения внимания к своим персонам эти "девочки-припевочки" очень хорошо работают в тандеме и конфликты высасывают буквально из пальца", – заметил Гоген Солнцев.

Отметим, что по "официальной" версии телеведущая и балерина повздорили из-за олигарха Вячеслава Лейбмана. Бизнесмен был первой любовью Ксюши. Роман теледивы и бизнесмена закончился посте того, как Собчак заподозрила его в изменах. Звезда до сих пор уверена, что именно Волочкова была той, с кем изменял ей любимый.

С тех пор Ксения Собчак не упускала случая задеть Анастасию Волочкову за живое. К примеру, много лет назад на показе модного дома Versace телеведущая облила предполагаемую разлучницу вином.

Меж тем, в интервью, которое было опубликовано в YouTube вчера, 3 апреля, Волочкова заявила, что с Лейбманом у нее ничего не было. Примечательно, что Анастасия Волочкова убеждала в этом саму Ксению Собчак.

Теледива пришла к балерине со своей съемочной группой. Соперницы выпили вина, откровенно побеседовали и попарились в бане. Отметим, что Ксения Собчак не упускала возможности побольнее задеть собеседницу. Более того, она позволила себе несколько гадких выходок за спиной у танцовщицы.

"У меня один захудалый Лейбман был, и того увела, ***** драная", – ругалась Ксения Собчак, нахлестывая Анастасию Волочкову дубовым веником. Балерина, в свою очередь, еще раз отметила, что никого не уводила. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.