Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира

Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут в утреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир разврата и наркотиков, присвоен рейтинг "18+", ее покажут ночью.

Безобидное на первый взгляд тревел-шоу Жанны Бадоевой "Жизнь других" выходит на Первом канале в утреннем эфире, по воскресеньям. Так было до тех пор, пока любознательная ведущая не решила исследовать ночную жизнь Амстердама. Рассказ о повседневной жизни граждан Нидерландов превратился в программу о борделях – чересчур "горячую" для едва проснувшихся россиян, и особенно их детей.

Снимая программу в Амстердаме, Жанна Бадоева не ограничилась описанием знаменитых каналов. Ведущую привлек не менее знаменитый "квартал красных фонарей" с его борделями и кофешопами, где посетители балуются марихуаной. Жанна и сама "поработала" в борделе: посетила комнату одной из работниц секс-индустрии, изучила содержимое шкафов, проверила, достаточно ли мягкая кровать.

"Нам дважды пришлось переносить эфир по Амстердаму, чтобы программу еще раз перемонтировали, поскольку Жанна не ограничилась прогулкой вдоль знаменитых каналов", – приводит "Комсомольская правда" слова своего источника на Первом канале.

В итоге программу о борделях решили снять с утреннего эфира – руководство решило, что телезрители не готовы к такому потрясению. Выпуск все же покажут – после полуночи, в слегка цензурированной версии, с пометкой "18+". Передача выйдет в эфир в пятницу. Зрители, которые уверены в своих нервах, смогут увидеть выпуск без цензуры на сайте Первого канала.