Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Четверг 4 апреля
Лента новостей
18:46
МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии
18:36
Что думают школьники о воссоединении Крыма с Россией
18:06
Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
17:56
Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
17:51
Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ
17:19
Илья Авербух расскажет историю своего успеха
17:18
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
17:04
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
16:37
Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
16:10
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
16:08
Названа причина смерти Георгия Данелии
16:04
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
15:27
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
15:13
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
14:56
Умер режиссер Георгий Данелия
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:15
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
12:05
Родные делят шикарное наследство Булдакова
12:01
Затравленная Малышева ответила на нападки
11:59
Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
11:22
88-летний Краско снова собрался жениться
11:16
Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
10:48
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
10:41
Макаревич взорвался из-за наглой лжи
10:39
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
10:36
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
09:59
"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
09:56
Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
09:44
Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
09:28
Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни
09:04
Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
08:49
"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
08:41
На Тишинке открывается весенняя выставка "Атмосфера творчества"
08:20
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
08:15
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый
06:31
Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
04:06
Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей
02:21
Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
00:15
Бузову заподозрили в использовании черной магии
22:01
Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
21:59
Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель
21:30
Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
21:03
Разин признался в близости с Пугачевой
20:33
Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
20:32
"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
20:31
Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
20:29
В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП
19:46
Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
19:06
Растянувшаяся Навка произвела фурор
19:03
"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
18:30
"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное
18:26
"Как собака себя ведете": оплеванная Бородина взвыла от обиды
18:15
"Единая Россия" представила народную карту Севастополя
17:47
Армия и флот встали на защиту Крымского моста от кораблей НАТО
17:44
Носков сделал душераздирающее признание об умершем Булдакове
17:39
На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:20
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
16:10
Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
16:03
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
16:03
Известный артист показал последние фото Булдакова
15:38
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину
15:29
Названа причина трагического ухода Алексея Булдакова
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
15:22
Проигравший Порошенко решился на безумный поступок
14:54
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд
14:48
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
14:41
"Чем он лучше меня?": Корчевников устроил сцену известной актрисе
14:33
Скончался актер Алексей Булдаков
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 апреля 2019 года
14:22
"Не поможет никакой доктор": Дроздова поставила на себе крест
14:10
Генетики показали первый клон полицейской собаки
13:41
В Швеции полицейский случайно арестовал опасного преступника в сауне
13:25
Кабаева сильно располнела из-за беременности
13:23
Трамп отказывается от поддержки пьяницы Порошенко
13:22
Раскрыт секрет идеально гладкой кожи
13:16
Эрнст и Малышева дали сыну царское имя
13:13
Российское вино и морепродукты покоряют москвичей
13:07
Депутаты держат на контроле реализацию нацпроектов
12:52
"Обсудим дома": Гагарина устроила разборки с мужем на публике
12:48
В России могут ввести минимальную цену на хлеб в 80 рублей
12:44
Россия и Ангола развивают межпарламентское сотрудничество
12:41
Смертельное ДТП произошло под Солнечногорском
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День третий
Почему пьяную езду надо приравнять к умышленному убийству
От оголодавшего Джигурды остались кожа да кости
Наглеца Лукашенко уличили в дерзком обмане Путина
Шоу-бизнес

Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира

Фото: www.globallookpress.com
Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут в утреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир разврата и наркотиков, присвоен рейтинг "18+", ее покажут ночью.
прочитано 422 раза

Безобидное на первый взгляд тревел-шоу Жанны Бадоевой "Жизнь других" выходит на Первом канале в утреннем эфире, по воскресеньям. Так было до тех пор, пока любознательная ведущая не решила исследовать ночную жизнь Амстердама. Рассказ о повседневной жизни граждан Нидерландов превратился в программу о борделях – чересчур "горячую" для едва проснувшихся россиян, и особенно их детей.

ПО ТЕМЕ

Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности

Поработавшую в борделе звезду Первого канала уличили в наглой лжи

Снимая программу в Амстердаме, Жанна Бадоева не ограничилась описанием знаменитых каналов. Ведущую привлек не менее знаменитый "квартал красных фонарей" с его борделями и кофешопами, где посетители балуются марихуаной. Жанна и сама "поработала" в борделе: посетила комнату одной из работниц секс-индустрии, изучила содержимое шкафов, проверила, достаточно ли мягкая кровать.

"Нам дважды пришлось переносить эфир по Амстердаму, чтобы программу еще раз перемонтировали, поскольку Жанна не ограничилась прогулкой вдоль знаменитых каналов", – приводит "Комсомольская правда" слова своего источника на Первом канале.

В итоге программу о борделях решили снять с утреннего эфира – руководство решило, что телезрители не готовы к такому потрясению. Выпуск все же покажут – после полуночи, в слегка цензурированной версии, с пометкой "18+". Передача выйдет в эфир в пятницу. Зрители, которые уверены в своих нервах, смогут увидеть выпуск без цензуры на сайте Первого канала.

Автор: Андрей Евлампиев4 апреля 2019, 18:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вика Боня стала хозяйкой борделя

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
НАТО вводит корабли в Керченский пролив
Тимошенко списали в утиль

Шоу-бизнес

Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки
Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира
Руденко рассказал правду об отношениях с Поверенновой
Настойчивый Фролов не пощадил дочь Началовой

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни

Артистка не смогла справиться с переживаниями
Общество

Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ

Детали раскрыла супруга телеведущего
Шоу-бизнес

Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд

Фаворитка юмориста потрясла народ
Культура

Названа причина смерти Георгия Данелии

Он умер в возрасте 88 лет

Гороскоп

Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru