"Покойся с миром": безутешная Тюльпанова показала могилу любимого мужчины
Прошло два года, как у Миланы Тюльпановой умер отец. Однако лишь сейчас удалось поставить памятник государственному деятелю Вадиму Тюльпанову. Об этом рассказала сама Милана, опубликовав фотографию могилы отца, усыпанную цветами. "Покойся с миром, мой папа, мой друг, моя опора. Я очень сильно тебя люблю. Уверена, что ты никогда бы не поверил во все то, что произошло с твоей семьей за последние два года. Но мы сильные, справимся. Ради твоей памяти. Ради твоего внука", – начала свой пост Милана.
Отметим, что именно после смерти отца в личной жизни Тюльпановой наступила черная полоса: родив ребенка, она впала в депрессию, а потом разразился скандал с мужем, футболистом Александром Кержаковым. Спортсмен забрал у нее сына, обвинив в пристрастии к запрещенным веществам. Однако Милане удалось опровергнуть эти заявления, а вскоре она одержала еще одну победу – смогла вернуть сына.
"Больше всего на свете я жалею о том, что ты так и не увидел моего Темку. Но я обещаю, что он будет знать тебя, помнить, чтить и гордиться своим великим дедом. Покойся с миром, мой родной любимый человек, настоящий мужчина", – обратилась к отцу Милана Тюльпанова. В конце публикации она призналась, что он для нее "самый лучший, навсегда".
Что касается Александра Кержакова, то Милана Тюльпанова убеждена, что тот неисправим. "Как думаете, абьюзер в других отношениях меняется? Или это не лечится?" – спросили у нее в Instagram. Ответ был категоричным: "Не меняется. Это реально диагноз". Милана Тюльпанова не стала скрывать, что грустит из-за такого печального финала семейной жизни.
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