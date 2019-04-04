Семенович переживает из-за маленького размера груди
В начале апреля звезда представила клип на свою новую песню "Хочешь". В ролике она сыграла крупную женщину, которая хочет отвлечь супруга от просмотра телевизора и для этого примеряет образы медсестры, стюардессы, лисы и даже матроса.
Спустя некоторое время Анна Семенович решила раскрыть подробности съемок. Певица рассказала, что ей сделали сложный грим, в котором она провела на площадке около 17 часов. Рабочий день начался рано утром, а подготовка к первой сцене длилась целых четыре часа.
Для актрисы даже сшили специальный костюм. По словам звезды, в этом комбинезоне она чувствовала себя некомфортно. "На фоне таких габаритов моя грудь оказалась очень маленькой, что для меня непривычно. Нам пришлось подкладывать полотенце в белье, чтоб сравнять размеры", – поделилась артистка. Певица добавила, что тогда впервые в жизни она использовала пуш-ап.
Напомним, за несколько дней до выхода клипа в Сети появились фотографии со съемочной площадки. Пользователи сильно огорчились, когда увидели, что Анна Семенович растеряла форму и набрала лишние килограммы. Звезда до последнего отказывалась комментировать эти слухи, чтобы раньше времени не испортить поклонникам впечатление от просмотра ролика.
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