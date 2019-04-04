Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
Героиней нового выпуска программы "Осторожно, Собчак!" стала балерина Анастасия Волочкова. Ведущая Ксения Собчак приехала к ней домой. Едва переступив порог, гламурная блондинка позвала артистку: "Настя! Это я, смерть твоя, пришла!"
На протяжении всей передачи Собчак подшучивала над Волочковой. "Не надо было делать сиськи четвертого размера!", "У меня был один захудалый Лейбман, и того увела, ***!", "Что за анальные шарики?" (о тренажере в гостевой комнате. – Прим. ред.) – вот лишь часть ее высказываний в адрес балерины.
Апогеем стало то, что пронырливая ведущая побежала исследовать спальню, пока хозяйку дома готовили к съемке. Ксения попыталась найти следы пребывания мужчины в жизни Анастасии. Это обстоятельство шокировало зрителей. В комментариях пользователи Сети осудили поведение Собчак.
Обычно злопыхатели критикуют Анастасию Волочкову, но на сей раз нагоняй получила телеведущая. "Стыдно было смотреть, как над Настей издевалась Собчак. Слов нет. Как будто надо мной постебалась", "Гнать эту Собчак поганой метлой из дома Волочковой!", "За Собчак диз! Мерзкая, противная и завистливая! Волочкова молодец, надо было Собчак по *** заехать!", "Тот случай, когда ждешь от передачи стыда за героя, а стыдно становится за ведущую. Настя молодец. Какая бы она ни была, достойно вышла из этого интервью", – высказались возмущенные зрители о Ксении Собчак.
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