Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве

Дочь пресс-секретаря президента России в очередной раз подверглась нападкам в социальных сетях. Елизавета Пескова в жесткой форме ответила злопыхателям.

Несколько дней назад девушка разместила фотографию, на которой позирует в саду Тюильри в Париже. Елизавета примерила белую блузку с пышными рукавами, черные кожаные брюки с завышенной талией и сумку от Louis Vuitton.

Подписчики остались недовольны постом. Они обвинили наследницу Дмитрия Пескова в том, что она заработала деньги на поездку нечестным способом. "Опять на мои деньги, которыми я оплачиваю налоги, куда-то свалила", "Я иду завтра платить налоги, может, мне сразу вам на карту их перечислить?" – написали возмущенные комментаторы.

Спустя некоторое время рассерженная девушка оставила послание злопыхателям в Stories. Она заявила, что купила одежду и аксессуары на собственные средства. "Я заметила, что многим из вас понравились мои сережки. Уважаемые подписчики, не волнуйтесь. Эти три евро не вычтены из ваших налогов", – уточнила Елизавета.

Позднее дочь Дмитрия Пескова добавила ироничный пост, в котором пообещала рассказать об "олигархическом образе жизни аристократов". Благодаря этой рублике пользователи смогут узнать, где приобрести "гречку из бриллиантов", а также "в какую позу нужно встать, чтобы люди подумали, что ты украл их деньги".