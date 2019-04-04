Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
Несколько дней назад девушка разместила фотографию, на которой позирует в саду Тюильри в Париже. Елизавета примерила белую блузку с пышными рукавами, черные кожаные брюки с завышенной талией и сумку от Louis Vuitton.
Подписчики остались недовольны постом. Они обвинили наследницу Дмитрия Пескова в том, что она заработала деньги на поездку нечестным способом. "Опять на мои деньги, которыми я оплачиваю налоги, куда-то свалила", "Я иду завтра платить налоги, может, мне сразу вам на карту их перечислить?" – написали возмущенные комментаторы.
Спустя некоторое время рассерженная девушка оставила послание злопыхателям в Stories. Она заявила, что купила одежду и аксессуары на собственные средства. "Я заметила, что многим из вас понравились мои сережки. Уважаемые подписчики, не волнуйтесь. Эти три евро не вычтены из ваших налогов", – уточнила Елизавета.
Позднее дочь Дмитрия Пескова добавила ироничный пост, в котором пообещала рассказать об "олигархическом образе жизни аристократов". Благодаря этой рублике пользователи смогут узнать, где приобрести "гречку из бриллиантов", а также "в какую позу нужно встать, чтобы люди подумали, что ты украл их деньги".
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