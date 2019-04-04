Сын обнародовал секретное фото Нагиева

4 апреля популярному актеру исполняется 52 года. Кирилл Нагиев поздравил отца, опубликовав архивный снимок.

Несколько часов назад наследник разместил в своем микроблоге совместную фотографию с телеведущим. На черно-белом снимке они позируют в костюмах и темных очках. "С днем рождения, папа!" – написал Кирилл Нагиев.

Трогательный семейный снимок оценили пользователи. Они присоединились к поздравлению: "Миллион лет ему жизни! Единственный позитивный человек!", "Как трогательно! Поздравляю", "Крутые", "Какие красивые! С днем рождения!"

Некоторые поинтересовались, когда была сделана фотография. Один из подписчиков предположил, что артисту здесь 25 лет. Сын Дмитрия Нагиева воздержался от ответа на вопрос.

Ранее Кирилл опубликовал в соцсетях снимок, на котором он запечатлен без рубашки. Большинство пользователей пришли в восторг от поста. "У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", – прокомментировал он.

Многие отметили, что Кирилл Нагиев берет пример с отца. Известно, что актер любит радовать поклонниц интимными фотографиями. Недавно Дмитрий Нагиев показал кадр, на котором позирует в нижнем белье.