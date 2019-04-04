Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
Естественная красота исполнительницы восхитила пользователей Instagram. Участница золотого состава группы "ВИА Гра" позирует в салоне машины, демонстрируя ослепительную улыбку. "Солнце заливает своими лучами", – подписала снимок Надежда Мейхер-Грановская.
Певица буквально очаровала поклонников, передает Пятый канал. "Вы сама как солнышко! Я желаю Вам и семье здоровья и счастья!", "Солнце с солнышком соперничает. Кто кого?", "Это Вы заливаете нас своими лучами", "Совсем молоденькая", – посыпались на нее комплименты.
Трудно поверить, что много лет назад Надежда Мейхер-Грановская стеснялась своих форм. Как писали "Дни.ру", большая грудь помешала ей сделать карьеру балерины.
Ранее артистка отметила, что со временем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя. Сейчас она настолько уверена в своей красоте, что отказывается от ретуши фотографий.
Напомним, Надежда Мейхер-Грановская стала известной после того, как вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой попала к продюсеру Константину Меладзе. Именно благодаря огромному бюсту ей посчастливилось стать частью "ВИА Гры".
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