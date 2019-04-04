Барановская и Аршавин обратились к дочери
Вопреки годам игнорирования своих детей Андрей Аршавин первым публично поздравил виновницу торжества. На своей официальной странице в Instagram футболист опубликовал снимок, на котором запечатлен с дочерью и младшим сыном: мальчик играет в смартфон на коленях у отца, а девочка сидит на соседнем стуле. Судя по обстановке, встреча с отпрысками прошла в ресторане. "С днем рождения!❤️" – коротко написал спортсмен.
Его бывшая возлюбленная, телеведущая Юлия Барановская более щедра на эмоции. В своем аккаунте в той же соцсети она опубликовала несколько фотографий, сопроводив их трогательным поздравлением: "С днем рождения, моя девочка. Это огромное счастье – быть твоей мамой. Каждый день я чему-то у тебя учусь и молюсь только об одном: чтобы ты всегда была здорова, моя любовь ❤️..."
Юлия выложила несколько видео, сделанных в ресторане, где, судя по всему, отмечали день рождения Яны. Правда, неясно, почему 11-летняя девочка праздновала в кругу взрослых, а не сверстников. Громче всех ее поздравлял коллега Юлии Барановской Александр Гордон.
Добавим, что о воссоединении футболиста и телеведущей говорить не приходится. Особо наблюдательные фанаты пришли к выводу, что встреча Андрея Аршавина с детьми состоялась раньше и в другом заведении – об этом говорят одежда и обстановка.
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