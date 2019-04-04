Затравленная Малышева ответила на нападки
Ведущая объяснила свою позицию стремлением защитить зрителей от мошенников и шарлатанов, которые считают себя специалистами. Елена Малышева заявила, что в России очень мало профессиональных остеопатов.
Телезвезда добавила, что Минздрав утвердил программу переподготовки для врачей только в прошлом году. Елена Малышева подчеркнула, что считает своим долгом информировать пациентов о таких подробностях.
Ведущая отметила, что с большим уважением относится к врачам, которые пытаются создать эту специальность. В заключение Елена Малышева призвала "энтузиастов остеопатии" к диалогу, однако извиняться за сказанное в программе "Жить здорово!" не стала.
Напомним, что заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного мединститута Дмитрий Мохов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Он потребовал опровергнуть слова Елены Малышевой об остеопатии как о несуществующей специальности. По его словам, ведущая задела репутацию остеопатов.
Это не первый случай, когда "Жить здорово!" и Елена Малышева оказываются в центре скандалов в связи с неоднозначными сюжетами шоу. В частности, много шума наделал выпуск от 13 февраля, в котором актриса Светлана Галка в костюме матки спела о здоровье от лица женских репродуктивных органов.
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