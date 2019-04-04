88-летний Краско снова собрался жениться
Знаменитый артист ставить крест на личной жизни не собирается, и годы ему не помеха. После развода с молодой супругой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к третьей жене. Теперь они проживают вместе.
Краско рассказал, что отношения с Вяль постепенно налаживаются. Актер снова позвал возлюбленную замуж, однако та пока не дала согласия.
"В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую", – цитирует Ивана Краско "Экспресс газета".
"Недавно я ей сказал: "Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?" Она ответила, что подумает", – сообщил актер.
Иван Краско подчеркнул, что они с Натальей Вяль обвенчаны. С бывшей супругой Натальей Шевель артист поддерживает дружеские отношения и периодически общается.
Напомним, в 2015 году Иван Краско женился на Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет. Пара прожила вместе три года. Основной причиной развода актер назвал отказ девушки рожать ему детей.
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