88-летний Краско снова собрался жениться

Актер шокировал заявлением. Любвеобильный Иван Краско сделал предложение руки и сердца бывшей супруге Наталье Вяль.

Знаменитый артист ставить крест на личной жизни не собирается, и годы ему не помеха. После развода с молодой супругой Натальей Шевель Иван Краско вернулся к третьей жене. Теперь они проживают вместе.

Краско рассказал, что отношения с Вяль постепенно налаживаются. Актер снова позвал возлюбленную замуж, однако та пока не дала согласия.

"В начале, когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую", – цитирует Ивана Краско "Экспресс газета".

"Недавно я ей сказал: "Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?" Она ответила, что подумает", – сообщил актер.

Иван Краско подчеркнул, что они с Натальей Вяль обвенчаны. С бывшей супругой Натальей Шевель артист поддерживает дружеские отношения и периодически общается.

Напомним, в 2015 году Иван Краско женился на Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет. Пара прожила вместе три года. Основной причиной развода актер назвал отказ девушки рожать ему детей.